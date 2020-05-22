Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Чувашии вынесен новый приговор бывшему приставу одного из городских отделов регионального УФССП. Его признали виновным в 15 эпизодах служебного подлога, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году фигурант уголовного дела неоднократно выносил незаконные постановления об окончании исполнительных производств, «достоверно зная», что привлеченными к административной ответственности лицами не были отбыты назначенные наказания.

«В результате 15 человек были незаконно освобождены от административной ответственности», — говорится в сообщении.

Суд признал бывшего пристава виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог» — 15 эпизодов). Приговором суда ему назначено 40 тыс. рублей штрафа.

В ведомстве напоминают, что ранее фигурант уголовного дела был осуждён за получение мелкой взятки (два эпизода) и служебный подлог (девять эпизодов). Ему было назначено наказание два года исправительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Чебоксарах был вынесен приговор бывшему судебному приставу межрайонного отдела регионального УФССП, которую признали виновной в халатности. Ущерб оценён следствием в 11,8 млн рублей, пострадавшим по делу проходит взыскатель.

Подробнее: Экс-пристава в Чувашии осудили за халатность, ущерб — 11,8 млн рублей