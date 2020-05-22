Ярославль, 22 мая 2020, 16:14 — REGNUM В Ярославской области за время пандемии умерло 109 человек с коронавирусом. Об этом на заседании комитета по здравоохранению рассказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По официальной статистике умерших от коронавируса в регионе 13 человек. Анатолий Гулин объяснил, что смерть от коронавируса фиксируется только в том случае, если у больного нет никаких смертельно опасных заболеваний. Если же у человека есть тяжелые сопутствующие заболевания, вскрытие как правило фиксирует их в качестве причины смерти на фоне COVID-19.
В качестве примера Анатолий Гулин рассказал об умершем 50-летнем враче из Гаврилов-Яма два дня назад. У него был обнаружен коронавирус, но заболевание произошло на фоне сахарного диабета.
Стоит отметить, что когда речь шла о первых смертях, власти говорили о гибели пожилых людей с многочисленными хроническими заболеваниями.
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