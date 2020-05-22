Карачи, Пакистан, , 16:13 — REGNUM При катастрофе пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» не выжил, заявил, что в результате падения лайнера никто не выжил никто из пассажиров и членов экипажа, сообщает 22 мая Associated Press со ссылкой на мэра пакистанского города Карачи Васима Ахтара.

Напомним, авиалайнер Airbus A320 рухнул на жилые дома в пакистанском городе Карачи. На его борту было 107 человек.

По словам Васима Ахтара, в результате катастрофы разрушены пять или шесть домов.

На данный момент количество пострадавших и погибших на земле только устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» Абдул Саттар официально подтвердил сообщения о падении пассажирского самолёта рядом с аэропортом города Карачи.

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