Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии задержали 49-летнего мужчину, обвиняемого в умышленном убийстве собственного 29-летнего сына. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба грузинского МВД.

По данным ведомства, преступление произошло 21 мая в Гурии, в доме обвиняемого. Следователи предполагают, что задержанный нанес сыну ранения холодным оружием во время ссоры и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи, но спасти молодого человека не удалось.

Сообщается, что при задержании предполагаемого преступника было изъято холодное оружие и ружье с патронами. Задержанного обвиняют по статье «Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах».