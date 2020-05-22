Москва, , 15:53 — REGNUM Российских граждан не было на борту пассажирского лайнера, который разбился при заходе на посадку в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщили 22 мая в российском МИД.

«Российских граждан на борту самолета <…> не было», — приводит ТАСС слова генконсула России в Пакистане Александра Хозина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая самолёт Airbus 320 «Пакистанских авиалиний» следовал в Карачи из Лахора, он упал в районе аэропорта «Джинна». На борту находились 99 пассажиров и восемь членов экипажа. Согласно заявлению властей Карачи, выживших среди них нет.

Лайнер рухнул на жилые дома и повредил несколько из них. Данных о пострадавших местных жителях пока нет.