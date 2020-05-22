Саратов, , 15:48 — REGNUM Сотрудники МВД Саратовской области 22 мая проводили рейд по выявлению нарушителей масочного режима среди продавцов и покупателей на Сенном рынке, сообщает регион64. Среди сотрудников рынка большинство находились в масках, а несколько покупателей, в их числе оказался митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, проигнорировали введенные защитные меры. Правоохранители провели беседу с владыкой и сделали ему замечание за отсутствие маски, после чего он с покупками удалился. Составлять административный протокол на него не стали.

Ранее митрополит Лонгин отказался закрывать местные храмы на Пасху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области ограничения из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 31 мая. Жителям необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию, в области режим повышенной готовности и самоизоляции по-прежнему будет действовать.

Читайте также: В Саратовской области ограничительные меры продлены до конца мая