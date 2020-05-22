Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM 34-летнему Алексею Александрову, которого обвинили в убийстве двух девушек в Уктусском лесопарке (Екатеринбург), продлили арест. Решение принял Ленинский районный суд города.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда, Александров теперь пробудет в СИЗО по 25 августа 2020 года. Решение вступит в силу через трое суток, если стороны его не обжалуют.

Резонансное убийство произошло ещё в августе 2018 года, но подозреваемого задержали лишь в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александрова признали вменяемым.

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