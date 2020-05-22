Черкассы, Украина, 22 мая 2020, 15:30 — REGNUM В Черкасской области Украины на трассе Киев — Одесса столкнулись три автомобиля, сообщила 22 мая пресс-служба Национальной полиции области.
В результате аварии погибли четыре человека, среди них один малолетний ребёнок. Ещё четыре человека, среди которых двое детей, госпитализированы в больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с деревом. Погибли три человека, ещё двое госпитализированы.
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