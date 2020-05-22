Черкассы, Украина, , 15:30 — REGNUM В Черкасской области Украины на трассе Киев — Одесса столкнулись три автомобиля, сообщила 22 мая пресс-служба Национальной полиции области.

«Возле села Маша, Жашковского района Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей: ВАЗ, Toyota и Mercedes», — сказано в сообщении.

В результате аварии погибли четыре человека, среди них один малолетний ребёнок. Ещё четыре человека, среди которых двое детей, госпитализированы в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с деревом. Погибли три человека, ещё двое госпитализированы.

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