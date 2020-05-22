Карачи, Пакистан, , 15:22 — REGNUM Никто из находившихся на борту самолета «Пакистанских авиалиний», упавшего рядом с аэропортом в Карачи, не выжил. Об этом заявил глава города Карачи, передаёт 22 мая Assosiated Press.

На борту находились 107 человек, включая восемь членов экипажа. Выживших нет, сказал мэр Карачи Васим Ахтар.

Перед катастрофой пилот предупредил о поломке двигателя. По словам очевидцев, перед крушением лайнер несколько раз заходил на посадку. Район, в котором он упал, находится на окраине города вблизи аэропорта. Это бедные, густонаселённые кварталы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пассажирский лайнер Airbus A320, следовавший рейсом PK-8303 из пакистанского Лахора в Карачи, упал на подлёте к аэропорту «Джинна». Самолёт рухнул на жилые дома.