Чебоксары, , 14:48 — REGNUM Жительницу Моргаушского района Чувашии привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Внимание правоохранителей привлекла недостоверная информация, опубликованная в социальной сети жительницей одной из сёл Моргаушского района, создававшая «угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

«Информация содержала ложные сведения об отсутствии в Чувашии лаборатории и специалистов по диагностированию случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также об отсутствии контроля за эпидемиологической обстановкой в сельской местности. Несоответствующая действительности информация удалена из интернета», — отмечается в сообщении.

Прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Постановлением мирового судьи женщине назначено 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней пациентки с COVID-19, которая сбежала из больницы. В апреле в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении пациентки с коронавирусом, приехавшей из Москвы.

Подробнее: В Чувашии в отношении сбежавшей пациентки с COVID-19 завели уголовное дело