Хасавюрт, Дагестан, , 14:50 — REGNUM Спецоперация по задержанию боевиков продолжается в Хасавюртовском районе Дагестана, силовики пошли на штурм частного дома. Об этом сообщает 22 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что четверо боевиков заблокированы в одном из частных домов. Осуществляется штурм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о спецоперации против боевиков в районе селений Муцалаул и Гоксув Хасавюртовского района. В перестрелку с силовиками вступили остатки так называемой эндирейской бандгруппы.

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