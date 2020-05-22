Казань, , 14:49 — REGNUM Один из проректоров Казанского федерального университета задержан по подозрению в преступлении по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР РТ.

По версии следствия, подозреваемый совместно с ректором КНИТУ Сергеем Юшко участвовал в хищении денежных средств ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

Напомним, ранее Юшко был задержан по подозрению в совершении мошенничества и служебном подлоге и до 17 июня оправлен под домашний арест.

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Следственными органами устанавливаются все обстоятельства, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении ректора ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

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