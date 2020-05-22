Москва, 22 мая 2020, 14:39 — REGNUM Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева отправили под домашний арест в Москве. Он проходит подозреваемым по делу об организации занятия проституцией. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Симоновского районного суда столицы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего по делу было арестовано восемь человек. Семерых отпустили под подписку о невыезде.
Зяблицев издавал журнал «Флирт», который бесплатно распространял в Москве и Подмосковье под видом журнала для знакомств. На деле издание было «каталогом» секс-работниц.
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