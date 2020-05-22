Москва, , 14:39 — REGNUM Издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева отправили под домашний арест в Москве. Он проходит подозреваемым по делу об организации занятия проституцией. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе Симоновского районного суда столицы.

«Симоновским районным судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Зяблицева, подозреваемого по ч. 1 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Срок домашнего ареста установлен до 1 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего по делу было арестовано восемь человек. Семерых отпустили под подписку о невыезде.

Зяблицев издавал журнал «Флирт», который бесплатно распространял в Москве и Подмосковье под видом журнала для знакомств. На деле издание было «каталогом» секс-работниц.

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