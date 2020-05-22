Тюмень, , 14:22 — REGNUM В Тюмени пьяная автомобилистка избила полицейского телефоном. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Тюменской области.

Столкновение отечественной «Лады» и иномарки «Киа» произошло ночью 22 мая на улице Семёнова в Тюмени. За рулём автомобиля-нарушителя была 33-летняя женщина в состоянии сильного опьянения — 1,16 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, поясняют в ГИБДД.

Когда автомобиль пьяной автомобилистки собрались эвакуировать на штраф-стоянку, женщина «два раза ударила мобильным телефоном по голове инспектора, стоящего в это время к ней спиной, а также ударила его ногой».

На буйную автоледи пришлось надеть наручники и доставить в полицейский участок. По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело.