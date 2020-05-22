* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 14:21 — REGNUM В Германии стражи порядка задержали предполагаемую террористку из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 мая сообщается на сайте генпрокуратуры ФРГ.

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Уточняется, что гражданка Германии Зейнап Г. была задержана при въезде в страну в аэропорту Франкфурта-на-Майне накануне вечером. Сегодня был выписан ордер на её арест.

Так, по данным генпрокуратуры, подозреваемая осенью 2014 года выехала из Германии в Сирию, где вышла замуж за боевика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Чечни и присоединилась к группировке. В марте 2015 года она через социальные сети призывала своих знакомых женщин уехать из Германии в САР и вступить в ряды террористов.

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После гибели своего супруга в 2015 году, Зейнап снова вышла замуж за боевика родом из Германии и родила от него ребёнка. В начале 2020 года предполагаемая террористка сумела выехать из лагеря для беженцев на севере Сирии в Турцию, где была задержана для последующей экстрадиции в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Германии по подозрению в связях с международной террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в немецкой федеральной земле Гессен была задержана гражданка ФРГ. Женщину обвинили в членстве в радикальной террористической группировке, а также военных преступлениях, связанные с захватом чужого имущества и другими нарушениями.