Кривой Рог, Украина, , 14:05 — REGNUM В Кривом Роге тяжёлое ранение живота получил прокурор Алексей Пипка, сообщил 22 мая местный телеканал «Первый городской».

По данным журналистов, инцидент произошёл в ночь на 22 мая возле отеля «Украиночка», где Пипка праздновал день рождения в компании друзей.

«К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна», — сказано в сообщении.

В СМИ отметили, что чиновник в крайне тяжёлом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2.

В полиции рассказали, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области семь боевиков Национальной гвардии Украины погибли в перестрелке с охотником.

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