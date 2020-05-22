Москва, , 13:58 — REGNUM Московский городской суд 17 июня рассмотрит апелляционные жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщили 22 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Рассмотрение жалоб назначено на 10:00 17 июня 2020 года», — сказала собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее судебная коллегия Второго кассационного суда Москвы отменила приговор Кокорину и Мамаеву «ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства при его вынесении» и направила дело на пересмотр.

В частности, коллегия сочла, что при вынесении приговора не были учтены показания ряда свидетелей, которые допрашивались в ходе судебного процесса.

Напомним, в мае 2019 году Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам колонии. Приговор был обжалован адвокатами, но Мосгорсуд оставил его в силе. В сентябре того же года оба спортсмена были освобождены условно-досрочно после частичного отбывания сроков.