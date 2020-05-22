Красноярск, , 13:49 — REGNUM Руководитель и следователь следственного отдела в Богучанском районе Красноярского края обвиняются в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным следствия, в апреле 2019 года из служебного кабинета следователя украли ноутбук. Обвиняемые заподозрили в этом двух 18-летних жителей посёлка Пинчуга, которые накануне допрашивались.

«Они дали поручение сотруднику полиции доставить подростков в отдел, где применили к ним физическое насилие с использованием электрошокера и наручников, требуя признать факт кражи и вернуть похищенное», — отметили в СКР.

Однако признаний следователи не добились, в результате потерпевшие были отпущены. Вернувшись домой, последние рассказали о случившемся родителям, а также сфотографировали следы побоев. После чего мать одного из подростков написала заявление.

К настоящему времени, как отмечается, «доводы потерпевшей стороны проверены следственным путём». Двое обвиняемых заключены под стражу.

В управлении также подчеркнули, что СКР реагирует жёстко на каждый факт нарушения закона в своих рядах, «невзирая на чины, должности и былые заслуги».

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