Карачи, Пакистан, , 13:44 — REGNUM Дома в жилом районе пакистанского города Карачи повреждены в результате крушения пассажирского лайнера «Пакистанских авиалиний». Об этом сообщают 22 мая местные СМИ.

Отмечается, что повреждены четыре дома. Известно о двух пострадавших, которые доставлены в больницу аэропорта «Джинна».

Лайнер Airbus A320 рейса PK-8303, следовавший из Международного аэропорта Лахора имени Алламы Икбала, упал на подлёте к аэропорту «Джинна» в жилом районе города Карачи. По разным данным, на борту находились 90 или 107 человек.

На месте крушения поднимается дым. В этот район прибыли военные и сотрудники полиции.

В авиакомпании подтвердили, что на борту находились семь членов экипажа и два командира воздушного судна. Самолет был заполнен наполовину в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса нового типа.