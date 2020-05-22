Сеул, , 13:28 — REGNUM Полиция Сеула подвергал аресту 23-летнего гражданина Японии за нарушение им условий самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом 22 мая сообщает издание The Korea Herald.

По данным издания, ранее в одном из полицейских участков южнокорейской столицы сообщили, что ими был арестован 23-летний иностранец, который выходил на улицу в то время, когда должен был находиться на самоизоляции в течение двух недель.

Также известно, что мужчина прибыл в Южную Корею 2 апреля и, хотя его тест на коронавирус показал отрицательный результат, он должен был две недели находиться на самоизоляции.

По данным полиции, полученных с помощью камер видеонаблюдения и записей транзакций по кредитной карте, японский гражданин не менее восьми раз нарушал режим самоизоляции в этот период.

Отметим, это первый случай в Южной Корее, когда за нарушение ограничительных мер карантинного характера, арестовывают иностранного гражданина.