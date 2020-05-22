Йошкар-Ола, , 13:21 — REGNUM В Марий Эл возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») по факту некачественного ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Ремонт осуществлялся компанией ООО «Дорстройсервис» (Чувашия), заказчиком работ выступило муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа». Работы были приняты и оплачены. Однако в ходе дельнейшей эксплуатации были выявлены дефекты дорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, первое уголовное дело по этому ремонту было возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). В прокуратуре республики уточняли, что ремонт проводился в Йошкар-Оле на участке протяженностью 5 км на участке улицы Западной от улицы Дружба до Йывана Кырли и на улице Карла Маркса на участке от улицы Строителей до Ленинского проспекта. Подрядчик при проведении ремонт использовал некачественные материалы. Средства на работы в размере 115,5 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

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