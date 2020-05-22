Ульяновск, 22 мая 2020, 13:20 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска выслушал приговор бывший командир народной дружины администрации, которого обвинили в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.
По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела умышленно завышал в табелях число реальных выходов дружинников на дежурство по охране общественного порядка. На основанных данных сведений производились ежегодные выплаты на оздоровление.
Обвинение было предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»), п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение боеприпасов»). Суд признал его виновным, назначив семь лет условно, 600 тыс. рублей штрафа и лишив права пять лет занимать ряд должностей.
Данный приговор прокуратура планирует обжаловать, так как настаивала на реальном лишении свободы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области с бывшего должностного лица взыскан ущерб в результате незаконной продажи муниципальных участков. Ущерб превысил 2,3 млн рублей.
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