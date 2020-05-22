Москва, , 13:20 — REGNUM Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба суда.

Ранее фигурантам дела продлили пребывание в СИЗО до 24 июля. До нового рассмотрения Мосгорсудом они продолжат находиться под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован в январе 2019 года.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 210 («Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения»), ч. 4 ст. 309 («Давление на свидетеля») и ч. 2 ст. 105 («Убийство») УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По делу задержаны также его отец Рауль и еще ряд лиц.