Дома в жилом районе пакистанского города Карачи повреждены в результате крушения пассажирского лайнера «Пакистанских авиалиний». Об этом сообщают 22 мая местные СМИ.

Отмечается, что повреждены четыре дома. Известно о двух пострадавших, которые доставлены в больницу аэропорта «Джинна».