22 Мая
 
13:44

Упавший в Пакистане самолёт повредил четыре дома

Дома в жилом районе пакистанского города Карачи повреждены в результате крушения пассажирского лайнера «Пакистанских авиалиний». Об этом сообщают 22 мая местные СМИ.

Отмечается, что повреждены четыре дома. Известно о двух пострадавших, которые доставлены в больницу аэропорта «Джинна».

13:29

Кадр из видео с места крушения самолета. twitter.com

13:26

Появилось видео с места крушения самолета в Пакистане

В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.

13:25

Очевидцы выкладывают кадры с места крушения самолета «Пакистанских авиалиний». Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

13:23

На борту упавшего в Пакистане самолёта находились 90 пассажиров

Самолёт «Пакистанских авиалиний», разбившийся рядом с аэропортом города Карачи, перевозил 90 пассажиров. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба авиакомпании.

13:22

«Пакистанские авиалинии» подтвердили крушение в Карачи Airbus A-320, на борту находилось 90 человек.

13:22

Самолет «Пакистанских авиалиний» в Карачи упал на жилые кварталы. Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

13:20

По предварительным данным, разбившийся рейс был внутренним перелетом из Лахора.

13:19

Число жертв авиакатастрофы уточняется.

13:19

В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился недалеко от портового города Карачи, сообщают 22 мая местные СМИ.