Упавший в Пакистане самолёт повредил четыре дома
Дома в жилом районе пакистанского города Карачи повреждены в результате крушения пассажирского лайнера «Пакистанских авиалиний». Об этом сообщают 22 мая местные СМИ.
Отмечается, что повреждены четыре дома. Известно о двух пострадавших, которые доставлены в больницу аэропорта «Джинна».
Появилось видео с места крушения самолета в Пакистане
В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.
Очевидцы выкладывают кадры с места крушения самолета «Пакистанских авиалиний». Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
На борту упавшего в Пакистане самолёта находились 90 пассажиров
Самолёт «Пакистанских авиалиний», разбившийся рядом с аэропортом города Карачи, перевозил 90 пассажиров. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба авиакомпании.
«Пакистанские авиалинии» подтвердили крушение в Карачи Airbus A-320, на борту находилось 90 человек.
Самолет «Пакистанских авиалиний» в Карачи упал на жилые кварталы. Видео: телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По предварительным данным, разбившийся рейс был внутренним перелетом из Лахора.
Число жертв авиакатастрофы уточняется.
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских авиалиний» разбился недалеко от портового города Карачи, сообщают 22 мая местные СМИ.