Кигинский район, Башкирия, 22 мая 2020, 13:08 — REGNUM Бродячие собаки загрызли овец в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, инцидент произошел в хозяйстве села Верхние Киги Кигинского района. Бродячие собаки загрызли домашних животных, которые были закрыты в сарае.
Зайдя в сарай, утром хозяева увидели трех раненных баранов и трех погибших ягнят.
Отмечается, что местные жители опасаются за свои жизни и жизни своих детей.
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