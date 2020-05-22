Кигинский район, Башкирия, , 13:08 — REGNUM Бродячие собаки загрызли овец в Башкирии. Об этом 22 мая сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, инцидент произошел в хозяйстве села Верхние Киги Кигинского района. Бродячие собаки загрызли домашних животных, которые были закрыты в сарае.

Зайдя в сарай, утром хозяева увидели трех раненных баранов и трех погибших ягнят.

Отмечается, что местные жители опасаются за свои жизни и жизни своих детей.

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