Брянск, , 12:58 — REGNUM 35 тысяч рублей пропали из дома пенсионерки в Новозыбковском районе Брянской области. Деньги исчезли после «медработников», которые для диагностики коронавируса сделали женщине массаж, сообщили 22 мая в региональном УМВД.

В полицию обратилась 82-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней приходили незнакомые мужчина и женщина в защитных масках, представились медицинскими работниками и пояснили, что проверяют у граждан наличие симптомов коронавирусной инфекции. Посетители попросили женщину прилечь на диван лицом вниз. «Исследования» проходили несколько минут и напоминали массаж. Незнакомцы заверили пенсионерку, что она здорова и быстро ушли, а пострадавшая обнаружила пропажу 35 тысяч рублей.

По подозрению в краже были задержаны 30-летняя жительница деревни Тростань и её ранее судимый 32-летний сосед. Женщина призналась в преступлении, вернула похищенные деньги и уверяет, что участия в краже не принимала. Возбуждено уголовное дело.