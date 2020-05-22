Донецк, , 13:02 — REGNUM Силы Народной милиции ДНР уничтожили позиции ВСУ, с которых велись обстрелы посёлка Верхнеторецкого, сообщили 22 мая в пресс-службе оборонного ведомства.

«В результате ответного огня Народной милиции ДНР погибло четверо оккупантов: командир Пискулов «Крот», а также боевики с позывными «Кедр», «Нацик», «Шлем». Уничтожены два 120-мм миномёта 2Б11, повреждён один 120-мм миномет 2Б11», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что данные боевики из состава 54-й бригады ВСУ утром 22 мая обстреляли Верхнеторецкое, разрушив два дома, повредив линию электропередачи и газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли населённый пункт Новоласпа на юге ДНР.

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