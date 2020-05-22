Донецк, 22 мая 2020, 13:02 — REGNUM Силы Народной милиции ДНР уничтожили позиции ВСУ, с которых велись обстрелы посёлка Верхнеторецкого, сообщили 22 мая в пресс-службе оборонного ведомства.
В пресс-службе отметили, что данные боевики из состава 54-й бригады ВСУ утром 22 мая обстреляли Верхнеторецкое, разрушив два дома, повредив линию электропередачи и газопровод.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли населённый пункт Новоласпа на юге ДНР.
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