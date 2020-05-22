Новосибирск, , 12:51 — REGNUM В сети появилось видео, на котором сотрудники пожарно-спасательной части Каргатского района Новосибирской области «косят» траву маникюрными ножницами. Оно опубликовано на странице паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

"Сегодня у нас была поставлена задача, поставлен план дня — уборка закрепленной территории от травы. Произошел вопрос, чем нам косить траву. Начальник части сказал, что приезжала комиссия и сказала: «Маникюрными ножницами». Комендант сходил купил их специально, и ребята приступили к покосу травы», — говорит за кадром один из пожарных.

«НГС Новости» сообщили, что по словам начальника части Валерия Зайцева, в части есть необходимые для покоса травы инструменты и уборка уже ведётся, а видео является попыткой сотрудников сострить.

«Вчера я сам был на месте сразу после того, как видео появилось в социальных сетях, — рассказал СМИ руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. — В части есть коса типа литовки, но, видимо, она не понравилась пожарным, они хотели более новый инструмент, поэтому устроили такой демарш. Сразу после этого случая и публикации видео мы назначили проверку, по итогам которой будет принято решение о мерах по отношению к сотрудникам части».