Москва, , 12:48 — REGNUM Серые, невзрачные тумбы у светофоров в Москве станут объектами культуры — Центр организации дорожного движения решил предоставить возможность уличным художникам использовать их для создания граффити.

Как отмечает «Российская газета», уже сегодня любители и профессионалы по росписи стен могут присылать эскизы — лучшие рисунки вскоре появятся на перекрестках столицы.

К участию в проекте приглашаются как творческие группы, так и те, кто привык работать в одиночку. При этом жюри будет строго следить за тем, чтобы картина была исключительно оригинальной, копии можно и не предлагать.