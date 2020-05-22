Горно-Алтайск, , 12:23 — REGNUM В Республике Алтай было похищено около 4,2 млн рублей бюджетных средств, направленных на ремонт дороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, уголовное дело возбуждено по статье мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, хищение совершили в 2018—2019 годы должностные лица управления ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска. Используя служебные полномочия, они сфальсифицировали документы о выполнении подрядчиком работ по обслуживанию дорог.

«Из бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог муниципального значения, в том числе из резервного фонда администрации города, учреждением произведена двойная оплата выполненных работ в рамках муниципальных контрактов, а также оплачены фактически невыполненные работы на сумму более 4,2 млн рублей», — отметили в СКР.

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