Палермо, Италия, , 12:25 — REGNUM Вулкан Этна, который проснулся на Сицилии в конце апреля текущего года, вновь проявил активность, выбросив в ночь на 22 мая в небо столб пепла с дымом на высоту 4,5 км. Об этом 22 мая сообщает местное издание La Nuova Sicilia.

По данным издания, данная деятельность была замечена на так называемом юго-восточном Новом кратере вулкана, образовавшемся в 2007 году.

Также указывается, что вулкан проявлял активность в течение трех часов, которая затем начала спадать, а облако с выбросами вулкана рассеялось в юго-западном направлении.

Отметим, последний раз вулкан Этан проявлял активность в конце апреле текущего года, когда кроме пепла и дыма из его кратера вытекли лавовые потоки.