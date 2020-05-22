Улан-Удэ, , 12:08 — REGNUM Руководитель Следственного комитета России Александр Быстрыкин потребовал отчёта о ходе расследования по делу об убийстве двух девушек в Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о нераскрытом преступлении 2002 года. Спустя 17 лет, в 2019 году по этому делу были задержаны двое подозреваемых — бывший и действующий сотрудник полиции.

«Как отмечается, версия о причастности к убийству пенсионера полиции не подтвердилась, он обвиняется в совершении в ряде других преступлениях, выявленных в ходе расследования. Другой полицейский остается под стражей. Журналисты опасаются, что расследование уголовного дела может затянуться», — отметили в СКР.

Глава СКР поручил руководителю Следственного управления по Бурятии проверить все аспекты и доводы, прозвучавшие в СМИ, и в кратчайшие сроки доложить о принятых решениях.

Читайте ранее в этом сюжете: 17 лет спустя: в убийстве девушек в Бурятии обвиняют полицейского