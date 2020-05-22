Тюмень, , 12:02 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанут директор фирмы дополнительного образования и бывший чиновник администрации города Ялуторовска. Их обвиняют во взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что зимой 2019 года 53-летний чиновник предложил преподавателю фирмы дополнительного образования организовать в Ялуторовске курсы по повышению квалификации бюджетников с участием московского лектора. За содействие чиновник попросил «откат» в 10% от заключённых договоров.

Преподаватель передал предложение руководителю фирмы — 44-летней тюменке. Та согласилась с условиями чиновника. Весной 2019 года обвиняемая при содействии чиновника заключила несколько договоров с директорами школ и детских садов на обучение их сотрудников на сумму 966 тыс. рублей. Затем по аналогичной схеме, но уже за «откат» другой муниципальной чиновнице были заключены договора с руководителями образовательных учреждений Заводоуковского городского округа на сумму 1,14 млн рублей.

После того, как деньги по контрактам поступили на счёт фирмы, оговоренные ранее суммы взяток были переданы чиновникам наличными через посредника-преподавателя. По версии следствия, бывший чиновник из Ялуторовска получил 109 тысяч рублей, его коллега из Заводоуковска — 330 тыс. рублей.

В отношении руководительницы тюменской фирмы возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Чиновники обвинены по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

В отношении бывшей заместительницы главы Заводоуковского городского округа уголовное дело расследовано ранее и также направлено в суд для рассмотрения по существу.