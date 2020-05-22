Волгоград, , 12:04 — REGNUM Обвал грунта произошёл 22 мая в Советском районе Волгограда. В образовавшуюся яму едва не угодил припаркованный рядом легковой автомобиль.

Асфальт провалился утром во дворе дома № 80 по Университетскому проспекту. Как сообщили в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», произошла просадка грунта зелёной зоны, из-за чего частично разрушилось асфальтобетонное покрытие. Участок двора оперативно огородили и начали засыпать яму. Пролегающие в земле коммуникации не повреждены.

На ямой повис левым передним колесом легковой автомобиль. Хозяин машины вытащил её при помощи крана и внедорожника до приезда коммунальщиков, сообщает издание «V1.ru».