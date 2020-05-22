Москва, , 11:48 — REGNUM В Москве водитель автомобиля такси подозревается в оскорблении представителя власти и использовании поддельного документа. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Инцидент произошёл 19 мая. По данным следствия, мужчина 1992 года рождения незаконно приобрёл водительское удостоверение. В тот же день он арендовал автомобиль в одной из служб такси. Двигаясь по улице Бестужевых, он был остановлен сотрудником ДПС.

«В ходе проверки мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, публично стал оскорблять сотрудников дорожно-постовой службы, а также выражался нецензурной бранью», — говорится в информации.

Возбуждено уголовное дело по статьям 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного официального документа»).

Мужчину задержали, в ходе допроса он признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.