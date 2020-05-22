Уфа, , 11:59 — REGNUM Школьника подозревают в угоне микроавтобуса «Газель» в Уфе. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительной версии, четыре подростка гуляли по городу. В какой-то момент они увидели стоящий микроавтобус «Газель», окна которого были открыты. Один из подростков, считают правоохранители, влез в салон пассажирского транспортного средства, но не нашел ничего ценного. Тогда ребята решили прокатиться на нем.

Тогда 15-летний подозреваемый, по версии следствия, сел за руль автотранспортного средства. В результате автомобиль под его управлением попал в дорожное происшествие с грузовиком. Подростки выскочили из машины и убежали.

Стражи порядка установили подозреваемых в угоне автомобиля. В результате 15-летнего подозреваемого доставили полицию.

Отмечается, что сейчас стражи порядка принимают процессуальное решение.

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