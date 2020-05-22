Нью-Дели, , 11:42 — REGNUM Как минимум 80 человек стали жертвами удара циклона «Ампхан» по индийскому штату Западная Бенгалия. Об этом 22 мая рассказала главный министр штата Мамата Банерджи, ее слова приводит издание The Hindu.

По ее данным, в данное число жертв вошел 61 человек, из числа проживающих в сельской местности и ещё 19, которые погибли в Калькутте.

Также сообщается, что семьи погибших получат по 250 тысяч рупий ($3,3 тысячи), а для восстановления разрушений га территории штата будет учрежден фонд в размере 10 млрд рупий ($133 млн).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 мая стало известно, что срочную помощь в размере €1,6 млн выделит Евросоюз Индии и Бангладеш для борьбы с последствиями мощного циклона «Ампхан».