Томск, , 11:34 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 мая в областной администрации.

Четыре человека госпитализированы с пневмонией, двое — с признаками ОРВИ. 15 человек не имеют симптомов и находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

18 человек контактировали с теми, у кого коронавирус был выявлен ранее. По трём случаям источник заражения не установлен, проводится эпидемиологическое расследование.

За сутки в регионе скончался ещё один пациент с коронавирусом — пятый. Он входил в группу риска: был старше 80 лет и имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы и почек. Проходил лечение с диагнозом внебольничная пневмония и положительными тестами на коронавирус.

Всего в Томской области по состоянию на 22 мая коронавирус выявлен у 450 человек. 138 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области с 18 мая действует обязательный масочный режим.

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