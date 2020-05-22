Ермолино, Калужская область, , 11:26 — REGNUM И.о. прокурора Боровского района признал законным возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного лица, по факту пожара в городе Ермолино в результате которого погибли четыре человека. Об этом 22 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Место происшествия Prokuror-kaluga.ru

По версии правоохранителей, 21 мая около 22:30 минут в доме по улице Русиново города Ермолино произошёл пожар. После его локализации в одной квартире обнаружены тела 61-летней женщины и 42-летнего мужчины. В другой квартире были найдены тела 48-летнего мужчины и 50-летней женщины. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем жителей одной из квартир, где погибли люди.

«Сейчас на месте пожара устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — подчеркнула Искрина Лепёхина.

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