Кемерово, , 11:01 — REGNUM Жителя Кузбасса приговорили к четырём годам исправительной колонии общего режима за истязания ребёнка, сообщили ИА REGNUM в Кемеровском районном суде.

Суд установил, что долгое время подсудимый систематически избивал своего малолетнего ребёнка 2015 года рождения. В один из дней он приковал ребёнка к кровати металлической цепью.

Мужчину признали виновным и приговорили к четырём годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.