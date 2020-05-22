Ермолино, Калужская область, , 11:01 — REGNUM В Калужский области в ночь на 22 мая в городе Ермолино на улице Русиново произошел пожар в квартире пятиэтажного. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Жилой дом в городе Ермолино после пожара.

Двое погибших находились в квартире, в которой, по предварительной версии, началось возгорание, — это хозяйка квартиры и неустановленный мужчина. Ещё двое погибших обнаружены в квартире на пятом этаже — супруги в возрасте около 50 лет. Два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии. Они находятся в реанимации из-за отравления продуктами горения. Всего из горящего дома были эвакуированы 12 жильцов, среди них двое детей.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В настоящее время следователи проводят осмотры, допрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

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