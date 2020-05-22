Анадырь, , 11:08 — REGNUM На Чукотке в селе Лаврентия ввели карантин на два месяца по бешенству — у собаки, которая контактировала с дикой лисой выявили бешенство.

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Постановление о мероприятиях по ликвидации очага и профилактике бешенства на территории Чукотского района подписал губернатор Роман Копин после того, как было получено лабораторное подтверждение заболевания у собаки, сообщает ИА «Чукотка».

"В Лаврентия 15 апреля лиса контактировала с собаками. Голову лисы отправили для исследования в лабораторию на Камчатку. Собака, которая контактировала, была под наблюдением. 7 мая у неё начались признаки бешенства. Собаку усыпили, материал направили в Центральную лабораторию во Владимир. 19 мая мы получили результат, подтверждающий диагноз «бешенство», — сказал главный ветеринарный врач округа Леван Сирабидзе.

Специалисты должны пройти по всем домам, проверить животных и наличие у них прививок против бешенства. Не привитых домашних животных провакцинируют, бездомных отловят, а в случае наличия у них признаков заболевания уничтожат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области принесённый из леса бешеный лисёнок покусал семью, приютившую его. Необычное поведение лисёнка, общительность, готовность идти к человеку — первые признаки бешенства. При этом лисы и еноты — одни из главных переносчиков болезни.