Самара, , 10:44 — REGNUM Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на железнодорожном переезде в Самарской области. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

По предварительной информации, днем 21 мая на перегоне Челна-Шентала водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался поезд, следующий по маршруту Адлер — Пермь-2. Несмотря на то, что машинист локомотива экстренно затормозил, произошло столкновение, поскольку расстояние было недостаточным для остановки поезда.

Сообщается, что в этой аварии водитель легковушки получил не совместимые с жизнью травмы. Пассажиры поезда не пострадали, график движения поездов нарушен не был.

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