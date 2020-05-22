Волгоград, , 10:38 — REGNUM Тело 85-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено в одном из частных домов посёлка Елань Волгоградской области. По подозрению в совершении преступления задержана сиделка погибшей, сообщили 22 мая в региональном Следственном комитете.

Пенсионерку обнаружили 20 мая. По заключению судмедэкспертов, у женщины были сломаны рёбра и подъязычная кость, а смерть наступила в результате механической асфиксии. В ходе расследования выяснилось, что около четырёх месяцев назад родственники наняли для присмотра за погибшей 51-летнюю сиделку. Вечером 19 мая, она избила подопечную, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Затем сама сообщила в полицию о смерти женщины, при этом настаивала на некриминальном характере её кончины.

Сиделку задержали, решается вопрос об её аресте. С участием подозреваемой уже проведена проверка показаний на месте происшествия.