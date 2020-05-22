Майминский район, Алтай, , 10:25 — REGNUM Арбитражный суд Республики Алтай рассмотрел иск о признании незаконным передачу в аренду пяти котельных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в пользованию юрлицу были переданы котельные в сёлах Верх-Карагуж, Подгорное, Манжерок, Бирюля и Сайдыс.

Однако, по мнению сотрудников надзорного ведомства, участники договора при совершении сделки нарушили обязательные требования. В частности, они заключили договор аренды, тогда как законом разрешено только заключение концессионного соглашения.

«Следует отметить, что до вынесения судебного акта, а именно 06.05.2020, в целях устранения выявленных прокурором нарушений арендатор добровольно возвратил имущество муниципалитету», — отметили в прокуратуре.

Судья признал доводы состоятельными и признал договор ничтожным.