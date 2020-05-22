Хасавюртовский район, Дагестан, , 10:23 — REGNUM В Дагестане правоохранительные органы преследуют группу боевиков, обнаруженных в Хасавюртовском районе региона. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в ночь на 22 мая близ села Гоксув была обнаружена группа боевиков — остатки так называемой эндирейской бандгруппы. Заметив силовиков, боевики скрылись в лесистой местности.

«С наступлением утра силовики приступили к прочесыванию местности и преследованию бандитов. Боестолкновения пока не было», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Северном Кавказе было выявлено 13 ячеек ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращено девять терактов.

Как уточнил глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев, за этот период были ликвидированы 26 членов террористических организаций, задержано 230 боевиков.

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