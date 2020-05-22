Соледар, ДНР, , 10:24 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 единицы боеприпасов, сообщили 22 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на мариупольском направлении украинские формирования применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие. В зоне обстрела оказался населённый пункт Новоласпа.

Жертв среди мирных жителей ДНР и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лёгкую контузию получил тракторист, который наехал на мину между сёлами Новомихайловка и Славное.

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