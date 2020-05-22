Красноярск, , 10:03 — REGNUM Красноярский краевой суд 22 мая рассмотрел жалобу адвокатов предпринимателя Анатолия Быкова на решение Свердловского районного суда, оставившего его под арестом до 4 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

В начале заседания обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении его дела в присутствии СМИ. Однако судья в этом отказал. При этом на ходатайство адвокатов о предоставлении времени для конфиденциального общения с подзащитным, судья дал 10 минут.

«Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, решение по мере пресечения в виде заключения под стражу, принятое районными коллегами, оставил без изменения, а апелляционную жалобу адвоката Прохорова А.А. без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, бизнесмен и бывший депутат краевого Заксобрания Анатолий Быков обвиняется в убийстве двух человек по предварительному сговору в 1994 году. Как сообщало ИА REGNUM, показания против него дали несколько свидетелей. Однако сам обвиняемый отверг правдивость показаний.

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