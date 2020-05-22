Чита, , 09:54 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю объявило о проведении доследственной проверки по факту обнародования видео, на котором мужчина препятствует врачам, приехавшим по экстренному вызову к ребенку с отмеченными симптомами ОРВИ. На кадрах слышны оскорбления в адрес медиков и требования указать, в какую квартиру дома они приехали.

«По данным регионального минздрава, врачи, приехавшие по вызову к ребенку, столкнулись с оскорблениями мужчины и вынуждены были уехать, перенеся обслуживание вызова на более позднее время», — сказано в официальном сообщении следователей.

В следственном управлении региона также отмечают, что в последнее время в стране участились случаи воспрепятствования работе врачей и других работников. В ряде таких случаев это может серьезно навредить жизни и здоровью тех, кто нуждается в помощи медиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 в Забайкальском крае составляет уже 727. Также известно о 341 излечившемся от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 стали ещё трое жителей Забайкалья