Казань, , 10:18 — REGNUM В Казани в вечернее время 21 мая на парковке у речного порта молодежь устроила вечеринку. Фотографии и видео опубликовали очевидцы в соцсетях. Автомобилей на парковочных местах очень много, двери и капоты у большинства открыты, играет громкая музыка, дистанцию и «масочный» режим никто не соблюдает.

Стражи порядка, вскоре прибывшие на место, разогнали столпотворение, сообщает «Бизнес-online». Но молодежь высказалась в соцсетях, что, «несмотря на запреты, вечеринки устраиваться будут».

Ранее стражи порядка уже разгоняли собравшихся водителей у речного порта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани сотрудники Росгвардии и МВД в вечернее время проводят масштабные рейды по выявлению нарушителей самоизоляции.

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